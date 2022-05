Romain ENESCOT

Ma formation initiale et mes expériences professionnelle ont fait de moi un véritable professionnel dans le commerce.

Bénéficiant de 10 ans d’expérience professionnelle, j’ai pu développer de véritables qualités commerciales : outre la mission de gestionnaire et de management en tant que pilier de l’équipe, j’ai également dû rendre compte du suivi des stocks, d’activité, de productivité et de rentabilité de mon secteur.

De nature exigeante, dynamique et volontaire, je garde à cœur l’écoute et le conseil du client et pense mettre à profit auprès de vous, mes qualités personnelles telles que l’esprit d’équipe, l’organisation et la rigueur dans le travail.





Mes compétences :

Management

Développement commercial

Gestion des stocks