Romain EON

Autodidacte et ingénieux, je suis entré en tant que stagiaire régie de production à la Ville de Blois et en suis ressorti avec une expérience de 3 ans en tant que chargé de production.



Passionné de gastronomie, j'ai eu l'opportunité ensuite de monter un projet avec Rémy Giraud, grand chef étoilé et la Fondation du Doute.



Je suis en recherche active d'emploi, disponible immédiatement, idéalement en tant que chargé de production. Peu importe l'importance de l'événement : mon expérience à la ville de Blois m'a permis de travailler aussi bien avec des petites compagnies de théâtre de rue qu'avec de grands artistes internationaux...



Mes compétences :

Programmation musicale

Communication culturelle

Chargé de projet