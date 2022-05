Romain EPALE

Après un bac scientifique je me suis orienté vers les classes préparatoires avec la volonté de travailler dans l'aéronautique, l'automobile ou le sport. Je recherchais une formation orientée "Matériaux" car j'ai été très intéressé par l'étude de leurs propriétés mécaniques et de leurs procédés de mise en forme.



En 2004, j'ai intégré l'Ecole Nationale Supérieure de Physique de Grenoble, école généraliste. A l'issue du tronc commun j'ai choisi de me spécialiser dans la filière "Matériaux de Structure", c'est pour cette filière que j'avais choisi l'ENSPG. A la fin de ma formation, j'ai complété les enseignements physiques de l'école par une option "Gestion de Projet et de la Qualité" où j'ai acquis des connaissances en management, qualité, gestion de projet ou stratégie industrielle.



Ces choix correspondent à ma volonté d'occuper des postes tranverses comme chef de projet.



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

Composites

matériaux

Métallurgie

Sport