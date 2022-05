CEAT

L'agence depuis peu ,d'architecture et de design était un bureau d'étude industriel qui s'est diversifié dessin Celui ci est basé en centre Alsace plus précisément à Colmar

créée depuis 1993 et jumelé avec Romain Erdinger concept elle permet concrétiser des des projets pour tous les budgets et de toute les tailles ..



Le principe même de l' entreprise est valorisé et de mettre en valeur votre intérieur ,en intégrant un style jeune innovant et très Technique



Domaine d'intervention





habitat neuf : individuel, extension de bâtiments existants essentiellement en bois.

habitat ancien: réhabilitation et aménagement privé ou public

Grange ,Combles,Garage,appartement à aménager ou réaménager ...



Mais aussi



La conception de mobilers contemporains

La création d'aménagements extérieurs Pergolas ,terrasse ...

et ne travaillant qu'avec des artisans de qualité pour mener à bien les projets.







Les objectifs :



Traduire par des plans et des visuels 3d les attentes futures du client ,avec un design raffiné et innovant.



Par la suite on va générer des espaces agréables ouverts et lumineux et donc permettre la concrétisation des projets, dans le respect des règles de l'art et des budgets.





Gérant

Romain ERDINGER architecte d

d'intérieur , designer, et Coach en aménagement.



Home staging / office staging

design

architecture d'intérieur

coaching en aménagement d'intérieur

conception de mobilier sur mesure.



Mes compétences :

Designer

Architecture d'intérieur

Design

Architecture

Décoration

Dessin

Commercial

Home staging

Office staging

Concept sur mesure

Événementiel

Chargé d'affaires