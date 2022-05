Romain ESTIVALET

Depuis Mai 2012 ; HYDROMECA grp

Spécialiste du comptage des fluides industriels .Nous sommes distributeur privilégié de la marque ELSTER KROMSHRODER



Juillet 2010 Mai 2012 : CORDIA Incendie

- Mon rôle : Technico-commercial en charge de 12 départements (Rhône Alpes, Auvergne).



2008-2010 : S.A JALLUT DEXIS groupe DESCOURS ET CABAUD

- Mon rôle : Technico-commercial sédentaire spécialisé dans la transmission mécanique



Durant mon contrat en alternance B.T.S : EURL TOP Equipements outillage pour automobile et industrielle.

- Mon rôle : Agent Commercial chargé de développer le marché suisse.



Durant mon contrat en alternance B.T.S MI : S.A ENTREMONT Alliance Fromagerie.

- Mon rôle : Technicien de maintenance.

- Niveau B.T.S



Durant mon stage de B.A.C Pro : Société SHEINDLER ASCENSEUR

- Mon rôle : Agent de contrôle.



En parallèle Société SPEED RABBIT PIZZA

- Mon rôle : Livreur puis Manager



Durant mon stage de B.E.P : Société PROGELEC installations de systèmes de protection incendie et des biens.

- Mon rôle : Installateur.



Mes compétences :

gaz

Eau

Gaz naturel