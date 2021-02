Depuis 2013 chez Explore, après une expérience en marchés publics je suis aujourd'hui chargé de la détection et la qualification de projets urbains et immobiliers. Je participe aussi au développement de projets en interne et j'ai rédigé des articles pour le blog.

Suite aux élections municipales de mars 2020, je suis adjoint au maire de Casson, en Loire-Atlantique, en charge de l'urbanisme et du développement durable.

Rejoignez moi aussi sur Twitter : @RomainEtienneP