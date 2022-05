Romain EYCHENNE

Pour contextualiser brièvement ma situation, je suis actuellement jeune diplômé de l'IEP d'Aix-en-Provence, Master 2 - Communication Institutionnelle à l'international. Ce parcours, qui clôture mes années d'études à Sciences Po Aix, s'est clôturé par un stage de 6 mois comme Assistant Relations Médias au sein du musée du quai Branly à Paris.



D'autre part, après avoir effectué un stage de 10 mois pour l'année 2008-2009 en tant que chargé de communication de la délégation culturelle de l'ambassade de France à Venise, j'ai terminé ma 4° année à Science Po Aix - section Culture et Société, en rédigeant un mémoire de fin d'étude sur le libertinage vénitien au XVIII° siècle comme l'expression d'un malaise social.



Je suis actuellement en recherche effective d'emploi après avoir choisi d'effectuer 300 jours (10 mois) de voyage autour du monde. En traversant quelques 14 pays différents pour la plupart en situation de développement, j'ai eu la chance de d'apprendre ou de perfectionner un certain nombre de compétences tels que le dépassement de soi, l'observation, l'adaptation, la réactivité, la prise de décision, l'échange, les langues et la créativité.



Je recherche dès à présent un poste de chargé de communication ou de Relations médias dans la Culture, en milieu institutionnel ou au près d'une agence ou d'un espace de création artistique.



Mes compétences :

Réactivité

Rédaction

Voyage

Relations presse

Communication

Culture