Romain FABRE

Experts dans le domaine de l’informatique décisionnelle, nous sommes en mesure de vous accompagner et vous guider dans l’élaboration de votre stratégie de développement, en vous proposant :



-Une expertise autour des logiciels de Business Intelligence les plus performants du marché

-Un accompagnement personnalisé répondant aux besoins analysés

-Une formation afin de mettre tous les outils nécessaires entre vos mains



- BUSINESS INTELLIGENCE :

Depuis l’architecture des entrepôts de données jusqu’à la mise en place des outils de pilotage en passant par l’analyse multidimensionnelle et la formation utilisateurs, nous vous accompagnons durant chaque étape de la mise en œuvre de votre projet décisionnel.



- PILOTAGE DE LA PERFORMANCE :

Vous avez besoin de planifier, modéliser, simuler, consolider, analyser en temps réel des volumes de données importants issus de systèmes hétérogènes? Notre équipe d’experts fonctionnels vous aide à déployer et à prendre en main des solutions technologiques innovantes.



- WEB :

Un besoin de personnalisation de votre portail d’analyse et de reporting, de réalisation de modules de collecte spécifiques, de gestion de données référentielles, notre pôle web met les compétences de ses consultants spécialisés à votre service.



- ANALYSE PRÉDICTIVE

Vous souhaitez anticiper les tendances à venir, détecter les fraudes et minimiser les risques commerciaux, analyser les risques de crédit, prévoir des événements futurs, produire des rapports de résultats pertinents, nous vous aidons à intégrer une solution logicielle complète et facile à utiliser.



- SUPPORT :

Nos différentes offres de support (Prémium, Gold, Platinium) vous garantissent une couverture complète de vos applications ainsi que la prise en compte et le suivi de problématiques liées aux logiciels IBM Cognos. Nous pouvons également proposer des contrats de Tierce Maintenance Applicative (TMA) adaptés à vos besoins.



