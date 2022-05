Romain FABRE

Employé depuis Mars 2010 au sein de la société Opta Sports en tant que Sales Executive sur le secteur France où je suis en charge de tout l'aspect commercial mais également de la partie communication et marketing.



Leader paneuropéen dans la fourniture de données d’informations sportives, Opta Sports se positionne comme un partenaire incontournable auprès des acteurs des médias, du sport professionnel et des opérateurs de paris sportifs grâce à une gamme complète de solutions adaptés aux besoins du marché(score, statistiques de matchs et de joueurs, animation 2D et 3D...).



Mes compétences :

Business

Commercial

Communication

communication presse

Evénementiel

Événementiel sportif

Football

Internet

Marketing

Presse

Sport

Sport Business

Sport marketing