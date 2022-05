Si vous êtes intéressé par le secteur de l'énergie, et que vous savez modéliser, simuler, et optimiser, et/ou vous avez des compétences au niveau de l’ingénieure des systèmes, contactez moi.



Mes compétences :

Modélisation

Recherche scientifique

Innovation de rupture

Analyse financière

Analyse de la valeur

Conception

Montage de projets

Directeur de projets et programmes

Simulation

Innovation radicale