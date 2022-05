Romain FAUP-PELOT

Ingénieur Paysagiste

6 années dans la conception d’aménagements paysagés



Mes compétences :

Réalisation graphique et technique

Etude de faisabilité

Mission AMO

Conception technique

Esquisse, APS, AVP, APD, PC DCE, Estimatif et CCTP

Conception végétale

Etude urbaine

Maîtrise d’oeuvre en aménagement paysagé

Suivi de chantier

Accessibilité PMR et sécurité incendie

Adobe InDesign, Adobe Illustrator

Autocad 2D et 3D

Adobe Photoshop

Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint

Communication et présentation de projets