Romain FAYOLLE

Ingénieur R&D senior, j'ai une expérience reconnue dans l'innovation et la création de savoir-faire. Je suis habitué à des contextes variés: autonomie ou équipe pluridisciplinaire, salarié d'une TPE ou d'un groupe international. Je souhaite continuer une carrière axée sur l'expertise et la polyvalence, avec une dimension de gestion de projets techniques.



Mes compétences :

Caractérisation des matériaux

Résistance des matériaux

Génie des Procédés

Prototypage

Traitement d'images

MATLAB

Electronique

C++

Thermodynamique

Sous-traitance

Gestion de projet

Approvisionnement et achats

Matériaux (assemblage, traitements de surface, car

Vision

Automatismes industriels

Découpe et soudage laser

Orthographe

SolidWorks

Communication écrite