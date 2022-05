Romain FAYOLLE

Passionné, créatif et basé sur l'esprit de collaboration, je mets mes compétences au service de Montréal et de ses citoyens pour construire le monde urbain de demain.



Expertises :

• Accompagnement, planification et gestion de projets d’entreprises ou d’entrepreneurs;

• Production et diffusion de documents promotionnels et stratégiques;

• Maîtrise des principes du développement économique et des dispositifs urbanistiques;

• Relation avec les Élus, les citoyens et les partenaires locaux et gouvernementaux;

• Analyse de propriétés à fort potentiel et maîtrise de l’immobilier commercial et industriel;

• Maîtrise des mécanismes et programmes d’aide municipaux et gouvernementaux;

• Rédaction et mise en application de documents et de grandes orientations stratégiques.



• Langues parlées : français (langue maternelle), anglais et italien

• Informatique : Suite Office, ArcGIS, MapInfo et Suite Adobe CS5 (Illustrator, InDesign et PhotoShop)