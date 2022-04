Fasiliabas SARAH

Diplômée en Information et Communication, mes expériences professionnelles m'ont permis de travailler sur différentes thématiques liées au développement local. J'ai pu acquérir des compétences complémentaires grâce à la gestion de programmes européens. La RSE représente également un grand intérêt personnel.



Les domaines et thématiques sur lesquels je souhaiterai travailler :

- Développement durable : environnement, énergie, mobilité, déchets, éducation à l’environnement

- Développement économique, dont développement agricole et développement touristique

- Développement territorial

- Economie circulaire et économie sociale

- Valorisation patrimoniale et culturelle



Mes compétences en animation territoriale :

- Solides connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements publics.

- Bonnes connaissances des programmes européens.

- Veille financière : recherche d’outils financiers et de subventions pour la réalisation de projets.

- Bonnes connaissances en gestion et management de projet.

- Compétences d’étude et d’aide à la décision : identification des problématiques locales ; analyse et veille territoriale et sectorielle ; identification des moyens et des outils ; aide et soutien à la prise de décision.



Mes compétences en communication :

- Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan de communication.

- Communication événementielle : organisation, animation et bilan.

- Relation presse : rédaction de dossier, communiqué et article de presse ; développement du réseau de journalistes locaux ; connaissance des journaux et réseaux de communication locaux.

- Community management : bonne connaissance des réseaux sociaux ; rédaction de contenus web.



Mes compétences :

Agenda 21

Chargé de communication

Communication

Communication culturelle

Développement durable