Romain FELA

J'ai entrepris de suivre une formation d'administrateur système et réseau, d'une durée de 4 mois, pour élargir mon expertise technique et la mettre à profit d'une entreprise.



Les sujets abordées au cours de la formation sont :



_les réseaux informatiques (topologies, Ethernet, modèle OSI et protocole TCP/IP)

_Équipements réseaux : Hub, Switch, Router

_Configuration d'un routeur CISCO

_titulaire de la certification Cisco CCNA 1



_Installation et administration d'un système sous LINUX, Windows XP, Windows Server 2003

_Configuration d'un Active Directory, service DHCP et DNS, gestion des droits de partage,...

_Protocoles réseaux : FTP, NFS, SAMBA, SMTP,...

_Les bases pour l'installation et la configuration de Microsoft Exchange





De plus, j'ai des expériences en développement en C/C++ et C#, ainsi qu'en déploiement d'une architecture client-serveur sous LINUX de visionnage de vidéos en réseau.



Mes compétences :

Administration

Administration réseaux

Audiovisuel

Centreon

Linux

Microsoft Active Directory

Microsoft DirectX

Microsoft Server

Microsoft Windows server

monitoring

Multimedia

Nagios

NFS

OSI

Samba

Système Linux

TCP IP

Video