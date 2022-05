Romain FERRIER

Bonjour à vous,



Originaire du Jura, j'ai étudié à Lyon, à Strasbourg puis à Lille. C'est dans cette belle contrée du Nord que je me suis installé durant 3 ans en tant que chargé de projet indépendant en communication plutôt orienté stratégie, événementiel et marketing opérationnel.



J'ai ensuité migré vers Beauvais, à l'Institut Supérieur d'Agriculture de Beauvais durant 16 mois pour y organiser les 150 ans de cette noble institution. Au programme : voyage du personnel, préparation de séminaires scientifiques, éditions de livres et mise en place de la Grande Fête destinée à tous les publics de l'école (étudiants et salariés anciens et actuels, parents, institutionnels...) ce qui représente plus de 4000 personnes sur le week-end.



A présent, je travaille au sein de France Limousin Sélection au Pôle de Lanaud à Boisseuil. Cette structure est le "Parlement de la Race bovine Limousine" au sein duquel se définissent les programmes de sélection visant à l'amélioration de la race mais aussi la politique de promotion de celle-ci ainsi que les interrelations entres les partenaires concernés.



Mes compétences :

Agriculture

Chargé de projet

Chef de projet

Communication

Economie

Environnement

Evénementiel

Marketing

Marketing opérationnel

Musique

Politique

Sport

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Joomla!