Ma passion, c'est de communiquer pour convaincre : j'ai commencé par le journalisme, puis j'ai bifurqué vers le marketing sans toutefois délaisser totalement la communication.



En 20 ans d'activités professionnelles j'ai accumulé différents postes d’assistante commerciale puis de responsable d’unité et finalement de gérante de société.



Autodidacte dans les fonctions commerciales, c’est avec un esprit d’évolution que j’ai entrepris un parcours de Valorisation des Acquis de l’Expérience. Me voici donc à ce jour titulaire du Titre Professionnel de Responsable de Développement Commercial validé par la CCI du Limousin.



Accompagner les entreprises dans le développement de leur activité, de leur image, de leur notoriété

- auprès de leurs clients, de leurs prospects, du grand public et même de leurs concurrents

- Conduire de nouveaux projets, est pour moi un véritable challenge.



Si vous aussi pensez que nos compétences se rejoignent, je suis prête à vous en convaincre lors d’une entrevue.



Les points clés de mon parcours professionnel :

Voir mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/sandrine-morgane-caffin



Les + produit :



Communication globale-presse écrite

- Une compétence multimédia : presse écrite, web

- Des qualités rédactionnelles pour gérer l’ensemble d’un article, d’un dossier, le secrétariat de rédaction



Production graphique et imprimé

- Réalisation d’études de fabrication

- Étude et réalisation de produits graphiques et imprimés, PLV









Mes compétences :

Presse

Édition

Adobe Photoshop

Production

PAO

Journalisme

Organisation

Communication

Marketing

Développement commercial