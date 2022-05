Romain FIORE

Employé de la société Alhena, spécialisée en Social Media Marketing et Communication Digitale.

Business Develpper de Sociallymap.com, logiciel d'automation marketing.



- Spécialités : Digital marketing, stratégie web marketing

- Web 2.0 - Social Media Marketing - Réseaux sociaux

- E-réputation

- Création de sites et de "web écosystèmes"





Je suis passionné du monde du web et ces perpétuelles évolutions. Etant également passionné de Web Marketing et plus particulièrement ce qui touche au parcours et aux comportement des internaute.

J'ai également un grand intérêt pour tout ce qui touche le produit et l'user experience.





Nos sites : http://www.alhena-conseil.com / http://www.sociallymap.com

Nos blogs : http://www.socialmkg.com

http://business-actor.com

http://www.socialtips.fr

http://automationmkg.com

http://blog.sociallymap.com/



N'hésitez pas à me contacter pour discuter.



À très bientôt