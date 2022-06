Samy NAKACHE

Je définis et mets en œuvre notre stratégie social media, social selling et social marketing.

Je conseille et accompagne l'ensemble des commerciaux et acteurs associés (marchés des particuliers et des professionnels, Ressources humaines, communication, service client, les réseaux d'agences de proximité et spécialisées … ) sur la bonne utilisation des réseaux sociaux dans la conquête et le développement.

J' interviens en tant que community manager pour développer et animer l'écosystème réseaux sociaux du Crédit Agricole Alpes Provence

J'accompagne la transformation digitale et assure la montée en compétence des équipes pour leur permettre de maîtriser ces nouveaux modes de relation professionnels et identifier des usages pertinents dans tous les métiers de la banque.



Mes compétences :

Community management

Webmarketing

Conduite de projet

Relations Presse

Communication corporate

Communication interne

Réseaux sociaux

Communication

Community manager

Coordination

Coordination projet

Flash

Manager

Marketing

Organisation

Presse

Projet d'entreprise

ventes

Web

Web marketing

Social selling

Médias sociaux