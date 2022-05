Romain FLOURENS

Consultant conseil depuis 3 années, j’effectue des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets de transformation SI de tous types de secteurs d’activités.



Je suis plus particulièrement orientée autour de missions de :



- PMO / Pilotage de projet / Aide à la décision

- Change / Accompagnement du changement

- Formation aux divers outils mis en place (SAP, outils spécifiques métiers…)



Fier de mon métier de consultant, j’exerce dans différents secteurs d’activités (aussi bien bancaires que public) et différentes spécialités pour satisfaire les orientations stratégiques liées au SI de nos multiples clients.

Ce que j’apprécie : pouvoir intervenir dans toutes les phases d’une entreprise pour évoluer avec elle. En amont, en proposant des solutions d’harmonisation SI ; en phase projet, piloter les transformations en accompagnant nos clients ; En aval, lier des relations privilégiées pour participer à la conduite du changement, et proposer des formations aux outils déployés.



Mon parcours professionnel encore jeune, a évolué au rythme de mes différentes missions. Grâce à une bonne conjoncture en 2008, je suis rentré au sein de Capgemini Ouest – Branche Conseil pour apprendre à piloter des projets de migration informatique. Ceci m’a permis de connaître les rouages de l’ensemble d’un projet et de ces différents chantiers.

Suite à cela, et crise oblige les projets de mutation complète se sont transformés en pilotage de phase de projets comme de la formation ou de l’accompagnement au changement. De façon très opérationnelle et concrète, j’ai acquis ces deniers mois une certaine autonomie pour devenir développeur en ingénierie documentaire pour la dispense de formation outils informatiques.



J’attends aujourd’hui de belles perspectives en 2011 pour participer à de beaux projets de transformation SI et retrouver le rôle d’assistant à maitrise d’ouvrage que j’affectionne tant.



Mes principales qualités : Adaptablilité, bon niveau relationnel, Bon esprit d’analyse, Autonomie, Moi-même



Mes compétences :

Accompagnement

Adaptabilité

Adaptabilité Mobile

AMOA

autonome

Banque

Caisse

Épargne

Formation

Gestion de projet

Mobile

OPC

Perspicacité

PMO

SAP

SSII