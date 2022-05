Romain FONCILLAS

Jeune diplômé en maintenance industrielle et en écologie industrielle, je souhaiterais trouver une entreprise qui projette d'optimiser son processus de production de biens ou de services, de réduire son coût CO2, de maîtriser et contrôler les flux énergétiques d'entrée ainsi que les nuisances, effluents et polluants en sortie afin de face au défi énergétique et écologique. Je recherche également une entreprise qui projette de mettre à jour les différents documents d'aide de montage, démontage pour la maintenance ou contrôles de machines industrielles et de pièces aéronautiques ou automobiles. Je peux intervenir dans ce cadre là afin de remettre au gout du jour tous vos documents techniques.



Grâce à mes formations pluridisciplinaires, j’ai pu acquérir des compétences dans de nombreux domaines:

- en maintenance (réalisation de fiches de maintenance, de gammes de montage - démontage),

- en électricité (dimensionnement de composants électriques, création de schémas, circuits électriques et cartes électronique ),

- en informatique, (utilisations de logiciels de bureautique)

- en efficacité énergétique : (optimisation des procédés énergétiques, transformation de l’énergie électrique)

- en contrôle de l’environnement industriel : (contrôle pollutions-nuisances-effluents, réglementation et normes)

- en mécanique,

- en automatisme.



Je souhaite développer mes compétences acquises dans un contexte plus professionnel.



Engagé et appréciant le travail en équipe, je suis prêt à m’investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seraient confiées.



Mes compétences :

Maintenance

Electricité

Automatisme

GMAO

Labview

Microsoft Office

LibreOffice

NI Multisim

AMDEC/FMECA

Algorigramme

Contrôle non destructif

SolidWorks

Dessin industriel

Gammes de montage, démontage

Fiche de maintenance

Optimisation des procédés énergétiques

Efficacité énergétique

Contrôle de l'environnement industriel