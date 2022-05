Je me suis fixé l'objectif de trouver un emploi d'ici fin novembre 2015 dans les régions Bretagne, Loire Atlantique, Île de France. Je suis donc actuellement en recherche d'une nouvelle opportunité dans le domaine de la Qualité , de l'Hygiène, de la Sécurité et de l'Environnement (QHSE).



Mes atouts ? Impliqué et doté d'une forte culture du résultat, je suis toujours en quête de nouveaux challenges ; performer est une exigence du quotidien.



Mon expérience chez Vigeo en tant qu'auditeur RSE m'a permis d'acquérir une expertise en tant qu'auditeur conseil auprès d'entreprises et d'institutions de secteurs diverses et variées.



De plus, mon expérience chez les parfums Guerlain est venue renforcer mon expertise terrain sur les aspects qualité, sécurité et environnement .



Ma différence ? Mon sens du contact et ma curiosité et ma détermination me permettent de m'adapter aisément et rapidement au sein d'une équipe de travail et dans des organisations complexes.



Sans doute , mon profil peut-il vous intéresser ?



Dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter :

- romain-fournier@live.fr (perso)



Romain FOURNIER







Mes compétences :

Adaptation facile

Travail en équipe

Relationnel aisé

Ingénierie

Génie industriel

Norme HSE

Achats responsables

Responsabilité sociétale des entreprises

Environnement

Risque chimique