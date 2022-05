Romain FRACHISSE

Fonçeur, Ambitieux, motivé, j'aime le sens des responsabilités.

Je met en oeuvre tout mon savoir-faire afin de répondre aux mieux aux attentes de nos clients et futures clients des différents domaines d'activités.

L'ambition me pousse toujours à tenter , créer , essayer .



Ma devise : { La seul chose promise d'avance a l'echec, c'est celle que l'on tente pas }



2011 : création SICAL Société d'isolation et de Calorifuge .

- Progression du CA de 30% la deuxièmes années.

- Dévellopement National.

- 15 salariés

www.sical-fic-calorifuge.com

Entreprise Familliale création et fonctionement avec mon Père



2012/2013: création F.I.C

Société de Calorifuge en Aquitaine

Agence Basé à Canejean (33)



Mes compétences :

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

TECHNICIEN GENIE CLIMATIQUE