Romain FRACHISSE

Expérience de 11 ans personnel et 40 ans familiale dans le calorifuge hydraulique / aéraulique Bâtiment et industrie.

Étude et pose de traceur électrique ( maintient de température / hors gel )

Traitement du chaud / froid et acoustique

Préfabrication de la tôle dans nos atelier.



✔️Bureau étude

-Prescription méthodologie

-Proposition d'alternative moins coûteuse / plus performante / respectueuse de l'environnement par rapport au CCTP

- étude sur .dwg / plan papier / relevé

- étude complète traceur électrique , implantation du réseau traceur et des boites sur vos plans

-Exécution , suivis de chantiers



-Certificat CEE

-MASE

-Technicien supérieur



Mes compétences :

Relevé de réseau hydraulique et aérolique

Estimation/chiffrage de projet