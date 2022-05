Romain FRANCOIS

Âgė de 28ans, Passionné par le commerce, la gestion d'un centre de profit et le management, j'ai évolué durant ces 4 dernières années au sein de la distribution, qu'elle soit alimentaire (AUCHAN) ou spécialisée (Négoce de matériaux). L'exigence envers soi et envers les autres fait partie des indispensables liés à notre métier, pour apporter toujours plus de satisfaction à nos clients.



Homme de terrain, j'aime avant tout le travail en équipe et les relations humaines liées au management d'équipes. Accompagner et voir éclore un talent est toujours une grande satisfaction à la fois personnelle et professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Contrôle de gestion

Gestion des ressources humaines

Commerce