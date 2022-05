Marina DEGARDIN

Depuis 1996,un parcours rythmé m'a permis de développer mes capacités d'adaptation, de remise en cause et de mobilisation.

Chef de rayon, j'ai pu développer mon sens du challenge et du commerce.

Chef de caisses, j'ai pu développer des compétences variées tournées vers les Hommes: l'écoute, le management, l'accompagnement, la formation...

Assistante RH, j'ai complété mes connaissances en ressources humaines et en gestion de projet;

Aujourd'hui chef de secteur caisses,je souhaite mettre ces compétences au service de ma motivation première: faire grandir les Hommes.



Mes compétences :

Accompagner

Conception

Formation

formation management

Management

Recrutement