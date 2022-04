Delphine ANNEQUIN

Mon parcours s'est construit dans le secteur de l'hospitalisation privée au sein du Groupe Générale de Santé, 1er opérateur sur ce marché et plus particulièrement au sein de sa branche Soins de Suite et Réadaptation (SSR). J'ai été amenée à piloter des projets tant opérationnels que transversaux comme l'ouverture de service ou de cliniques, l'animation d'un groupe de travail sur la Gériatrie pour le Groupe, sur la coordination entre établissements, à conduire des plans de restructuration sur certains établissements, des négociations des autorisations ou des tarifs auprès des autorités de tutelle, à fédérer des équipes autour de projet et à participer à certaines opérations d'acquisition.

Mon projet est de rejoindre une entreprise en pleine évolution dans le secteur des services et de contribuer à sa croissance en l'aidant à impulser les changements nécessaires.



Mes compétences :

SSR

direction de clinique

Travail en équipe

Gériatrie

Gestion de projet