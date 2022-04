10 ans de vie active et en pleine découverte du métier de manager depuis 1 an et de façon encore plus active depuis le début de l'année 2018!

J'ai décidé de quitter ma zone de confort et de me lancer de nouveaux défis! C'est en essayant qu'on apprend! :-D



Mes compétences :

Ecoute

Communication

Service

Management