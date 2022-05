Romain FRASCA

Responable financier, finance manager / Controller.

- Etudes supérieures en finance (DESS)

- Capacité d'adaptation

- Ouverture d'esprit

- Bon communicant

- Langues étrangères (Anglais, Portugais, Italien)

- Qualité d'organisation et d'anaylse

- Réactif et créatif

- Expérience en management

- capacité de travail sous pression

- Expérience en utilisation et mise en place d'ERP

- Poilitques de reconnaissance de revenus(USGAAP SOP 97-2, SOP 81-1, SAB 104, FTB 90-1)

- USGaap, Gaaps locales et IFRS en perfectionnement



Mes compétences :

Anglais

contrôleur financier

Finance

Finance Controller

Finance Manager

International

Italien

Langues

Manager

Portugais

Contrôle financier