Romain FRATTI

Actuellement secrétaire général dans une commune rurale, j’ai été amené à accomplir des missions dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme : mise en place et suivi du PLU, gestion du foncier de la commune et réalisation de projets structurants pour la commune (réseaux, voirie, équipements publics, lotissement, ZAE).



Ces différentes missions m’ont convaincu de poursuivre ma carrière professionnelle dans ces deux domaines, après plus de 7 ans à exercer une fonction généraliste. En parallèle, j’approfondis depuis plusieurs années mes connaissances théoriques et pratiques à travers des ouvrages spécialisés et des formations professionnelles.



Mes compétences :

Aménagement du territoire

Collectivités Territoriales

Droit public