Romain FRERE

Intervenir en maîtrise d’ouvrage et participer à toutes les étapes de la conduite d'un projet immobilier, depuis l’obtention du permis de construire jusqu'à la levée des réserves et la fin de l'année de parfait achèvement.

Assurer le montage du dossier de consultation des entreprises

Vérifier les pièces juridiques (plans clés, règlement de copropriété,….)

Lancer les appels d’offres et la consultation des entreprises

Assurer le suivi et la bonne réalisation des travaux

Veiller au respect des délais et des marges de financement

Réceptionner les travaux et le suivi des levées de réserves jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement

Etre l’interlocuteur technique des clients.



Mes compétences :

Conduite de chantier

Construction

Economie

Économie de la construction

Ingénierie

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage