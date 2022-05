Romain FRIBOULET

Je suis actuellement en poste en tant que technicien qualité. Mon travail consiste à inspecter des pièces et de déterminer leurs conformités. Pour cela, j'utilise divers outils informatiques comme le pack office et CLIPPER, MSP, PC-Dmis. J'utilise différents moyens de contrôle tel que pied à coulisse, micromètres, colonne de mesure, machine à mesurer tridimensionnelle. Je gère également le parc métrologique.

Je possède le permis CACES 1, 3, 5, 5+ et j'ai également une formation SST. Je suis très rigoureux, dynamique et j'ai un bon relationnel. Je cherche avant tout à apprendre de nouvelles choses afin d'élargir mon expérience professionnelle.



Mes compétences :

Dagemag

Bext

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft Office 2010

Microsoft PowerPoint

SAP