Romain FUREDI

Je suis un professionnel motivé avec une expérience internationale et ayant déjà travaillé dans le domaine de l’eau et de l’environnement, de l'emballage et de la vente de produits de luxe.



J’ai complété mon diplôme d’ingénieur à ISARA Lyon, où je me suis spécialisé dans la Gestion des Innovations et Développement de l’Entreprise (GIDE) et de la gestion de l'environnement.



Je dispose donc de solides bases scientifiques (chimie, hydraulique, traitement des eaux, microbiologie, modélisation, etc.) mais j'ai également eu l’opportunité de développer une sensibilité commerciale.



Je recherche principalement des postes du type Ingénieur Projet / Etudes et Développement / Technico-Commercial dans les secteurs de l’énergie, eau, environnement, mais je suis prêt à découvrir d’autres secteurs tels que le BTP ou transport.



Mes compétences :

Excel - VBA

@Risk

SAP

Microsoft Pack Office

ArcGIS - ArcMap

EPANET