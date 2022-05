Romain GAGNEPAIN

Passionné par les environnements informatiques depuis mon enfance, j'ai suivi un premier cursus de 2 ans (IUT informatique) pour acquérir une bonne base informatique technique suivi d'un élargissement de mes connaissances générales pour obtenir un diplôme d'ingénieur informatique généraliste.

Après plusieurs stages de développeur web (PHP), j'ai intégré le groupe Accenture en 2005 pour débuter ma carrière de consultant ERP.

Après 10 ans d'expérience dans le monde de l'ERP SAP dans de grands groupes internationaux où j'ai acquis des compétences fonctionnelles importantes dans le domaine de la logistique, j'ai retrouvé ma région d'origine pour relever un nouveau challenge et changer de monde.

Je pilote désormais des projets informatiques dans le domaine bancaire pour le groupe BPCE (Banque Populaire/Caisse d'Epargne) sur des technologies Host et Java.



Mes compétences :

SAP

SAP MM

SAP SD

SAP Sales and Distribution