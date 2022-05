Romain GAILLAC

PhD Student at Chimie ParisTech (PSL Research University) and Air Liquide

R&D Internship at Air Liquide (Materials physical chemistry, 2015)

Student at PSL-ITI

Student at École Normale Supérieure de Paris in Physical Chemistry

Physical Chemistry internship (UPMC, 2014)

Biophysics research internship (Harvard, 2013)



Mes compétences :

Microsoft office

Maple

Programmation C

Programmation C++

Programmation FORTRAN

Matlab

Script Shell

Recherche scientifique

Travail en équipe

Chimie physique