Romain GAILLETON

Intéressé par les biotechnologies j'ai suivi le cursus "bio-médical" à l'ESIGELEC, école d'ingénieur généraliste de Rouen.



Conscient des difficultés d'intégration rencontrées par les personnes handicapées dans le monde de l'entreprise j'ai obtenu le label d'handimanager délivré par Companieros, organisme de formation agréé. Formation que j'ai pu éprouver en travaillant pour ANRH, une entreprise adaptée pour les personnes handicapés.



Passionné d'informatique j'utilise le système d'exploitation GNU/linux depuis 12 ans. J'utilise ce système notamment pour développer des applications personnelles en C++ avec le framework Qt.



Ouvert d'esprit et disponible, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi.



Mes compétences :

Langage Java

Langage C++

C#

Vb.net

Langage c

CSS

Php/mysql

Lua

Qt4

Informatique

Ingénierie