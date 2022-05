Romain GALAS

Après plusieurs années passées en tant qu'administrateur système pour de nombreux clients qui m'ont permis de développer en plus de mes compétences informatiques mon sens du relationnel, j'occupe depuis début 2009 le poste de Responsable du service informatique et de la telephonie Chez LOGWARE ou je suis en charge du bon fonctionnement du service et de la gestion de projet.



Mes compétences :

Responsable Support informatique et télephonique

Responsable informatique sur la formation

Responsable des stocks

Responsable des achats informatique

Administrateur système windows

Administration VMWARE

Chef de projet