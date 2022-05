Romain GALLART

Issu d'une formation d'ingénieur en aménagement et urbanisme, je me suis spécialisé dans le domaine des politiques urbaines et plus particulièrement dans celui des questions de participation et de politique de la ville. Actuellement en doctorat à l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense, j'étudie les questions de participation des habitants dans les quartiers populaires, en France et au Brésil. Après trois ans passés au sein de la ville d'Echirolles en tant qu'agent de développement, puis chef de projet de renouvellement urbain, je suis actuellement en poste au Brésil, en tant qu'assistant technique auprès des représentants de la Zone Spéciale d'Intérêt Social Coelhos à Recife, dans le cadre du programme de la régularisation des zones spéciales d'intérêt social (PREZEIS).



A partir de ces deux expériences professionnelles au sein des institutions participantes à la mise en œuvre des politiques publiques, j'analyse les relations de pouvoir existantes entre les habitants des quartiers populaires et les institutions et j'observe la capacité des habitants à développer leur "pouvoir d'agir".