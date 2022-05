Romain GARAUD

J’ai terminé mon cursus en DUT Génie Mécanique et Productique. J’ai choisi cette formation pour son côté concret qui permet de voir immédiatement le résultat d’une action.

Je souhaite maintenant étayer ma formation technique par un volet plus commercial en bachelor Marketing et Négociation Industriel à l’IDRAC. En effet, j'aimerais, dans ma vie active, être plus proche du service commercial.

Je suis dynamique et mes expériences extra-scolaires m'ont appris à écouter et communiquer, ainsi qu’à m’organiser pour réagir face aux situations imprévues. J’ai une très grande envie d’apprendre et c’est par le biais de votre entreprise que je veux réussir. Mon profil à base technique me rendra plus performant et efficace dans les méthodes de vente, car je serai à même d’apporter au client, ainsi qu’à vous-même, des jugements rationnels et construits sur vos produits, pour nous permettre de mettre en place une stratégie commerciale efficace.





Mes compétences :

Mécanique