Romain GARAUD

Bonjour à tous,



Vous cherchez des solutions pour REDUIRE vos montagnes de papier, TROUVER / PARTAGER des informations rapidement, INTEGRER des documents dans vos logiciels ou PERENNISER vos documents?



Alors restez ici!



Jeune diplômé d'un DUT Génie Mécanique, et d'un Bachelor 3 Marketing et Négociation Industrielle en alternance, je travaille désormais, en tant que chargé d'affaires chez LNSE.



Forts de 15 années d'expertise, nous accompagnons les entreprises dans leurs projets de DEMATERIALISATION. Notre centre de numérisation, basé à Dardilly (69), est équipé de scanners professionnels, nous permettant de répondre à une large gamme de demandes:



- FONDS DOCUMENTAIRES PAPIERS : Documents administratifs, juridiques, gestion des flux récurrents

- FONDS TECHNIQUES : Plans, microfiches, microfilms, cartes à fenêtre, intégration dans CAO.

- ARCHIVES PATRIMONIALES : Registres cadastraux, ouvrages anciens, manuscrits médiévaux.

- BACK OFFICE : Saisie, consolidation des données, contrôles.

- Solutions GED : Archivage, consultation en ligne, diffusion de contenu, revue de presse électronique,...



Avec LNSE, ne cherchez plus vos documents...

Trouvez-les!



www.lnse.fr



Mes compétences :

Négociation

Développement commercial

Marketing

Génie mécanique

GED

Dématérialisation

Microformes

Numérisation