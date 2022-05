Infographiste aux multiples facettes. Illustrations 2D et 3D, animations, visuels pour des sites internet et même construction de sites internet, j'aime utiliser toute ma palette de compétences afin de rendre un résultat plus qu’original et de qualité...



Mes compétences :

Microsoft Windows

Mac OS

Adobe InDesign

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Microsoft Office

Autodesk Maya

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator