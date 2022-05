Romain GASCON

Souplesse d'écoute et d'esprit, pour obtenir la transcription adéquate, pertinente et percutante.



Un texte est plus qu'un texte, si vous choisissez d'y déployer l'étendue de vos potentialités et de celles de votre entreprise. De l'humain à la transcription, puis de la lecture du texte à l'émotion et la conviction, l'objectif est atteint si la boucle de ce cercle vertueux est bouclée.



Pour cela, vous avez besoin d'un concepteur qui tricote entre vos tenants et vos aboutissants la trame et le fond du texte révélateur de votre dessein. En sus des compétences et techniques de rédaction spontanément attendues, vos exigences appellent la mobilisation d'autres aptitudes, souvent négligées : souplesse conceptuelle, capacité d'imprégnation, empathie situationnelle.



Autant de qualités développées le long d'un parcours jalonné de rencontres avec les psychologies les plus variées et originales (enseignement, travail social) qu'il s'agit d'apprivoiser (conception pédagogique, didactique, adaptabilité comportementale et communicationnelle...). Que la transcription (rédaction journalistique, web et papier, institutionnelle, publicitaire...) ensuite formalise.



Expliscript.



Mes compétences :

Rédaction web

Photographie

Gestion des relations humaines

Enseignement

Encadrement

Conception pédagogique

Conception-rédaction

Reportage

Rédaction publicitaire

Rédaction institutionnelle

Rédaction journalistique

Rédaction de contenus