Adrien GASCON

Passionné par le mouvement de la vie, autrement dit par les forces invisibles, j’appelle cela « l’énergétique de la fonction humaine ». Je suis en recherche perpétuelle de l’évolution, de la compréhension et du comportement physique, énergétique et spirituel de l’humain.



Métaphysicien et thérapeute depuis une vingtaine d’années, j’ai développé une approche basée sur la quête de soi pour apprendre aux autres à manager leur stress afin de pouvoir se libérer des tensions quotidiennes, de renforcer leur capital santé et de mieux gérer leurs énergies.







Mon approche est à la fois innovatrice et centrée sur l’essentiel avec l’utilisation d’outils et de techniques nouvelles qui visent à une harmonie du corps et de l’esprit.







Ce travail se fait par des consultations soient téléphoniques pour la reprogrammation de l’ADN, soit par des programmes Bordereaux de Vie ou par consultation privée pour le Massage Quantique, le Siège de Shungite, l’expansion de conscience et la Géobiologie en cadastrage énergétique.







Des ateliers et formations sont aussi proposés pour les personnes motivées, soucieuses de développer leur bien-être intérieur, leur forme psychique et de s’épanouir dans leur vie



nouveaau blog http://unisite13.eklablog.com



Mes compétences :

Vibration