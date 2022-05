Romain GASPART

Notre safran de qualité supérieure de type Sargol est destiné à tous les amateurs de saveurs épicées, particuliers et professionnels à la recherche d'arômes à la fois chauds et délicats.



Un terrain conservé au plus proche de son état naturel, pas de pesticides, pas d'engrais, pas de produits phytosanitaires, une récolte minutieuse à la main et à pleine maturité.

Jusqu'à l'emballage, nous respectons notre production et nous mettons tout en oeuvre pour vous faire partager le meilleur de notre safran.



Prenez le temps de nous découvrir en visitant notre site