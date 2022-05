Romain GAUCHER

Formé à l'exigence et la rigueur des métiers de la comptabilité, j'ai débuté par plusieurs poste administratif que cela soit dans le secteur public ou dans le privé .

Ces années de dur labeur m'ont permis d'acquérir, bien au delà de compétences techniques, une vraie polyvalence et adapter mon travail, en apportant ma méthode et mon talent, avec toujours en ligne de mire de dépoussiérer l'image parfois négative que la comptabilité pourrait avoir.



Mes compétences :

Gestion financière

Gestion administrative

Comptabilité analytique

Gestion des achats