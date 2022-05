Romain GAUDIO

Informaticien par passion et par vocation (Commodore PC-1 acquis en 1988), j'ai toujours navigué sur les parties hardware et software de l'informatique.

Ma vision long terme, le goût du travail et mon expérience en informatique, m'offrent une forte capacité de pertinence sur la qualité, le service, la profondeur et la pérennité des projets dont je suis amené à m'occuper. Aussi bien sur le plan technique que fonctionnel.



Mes compétences :

developpeur logiciel

Informaticien