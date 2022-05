Romain GAUDOU

Actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de la Vente, Du service.



De formation CAP et Brevet Professionnel coiffure, j’ai travaillé durant quatre ans dans un salon de coiffure après 4 années d’apprentissage.



J’ai pu y former des stagiaires, enrichir mes techniques tout en développant mes capacités d’adaptation et de communication auprès de la clientèle. Par ailleurs, j'ai effectué quelques missions en tant que Hôte de bar et Hôte d'accueil.

Pendant 10ans, j’étais en charge le dimanche de la caisse de l’hippodrome d’Angoulême (16) en bénévolat.

Mon dernier poste à DECATHLON Nantes (44) au service client ( Accueil, caisse, financement, recrutement, gerer la ligne de caisse...)

Mes expériences passées m'ont appris que de l’accueil à l'encaissement, en passant par l'accompagnement, la satisfaction du client et du responsable sont nécessaires dans le déroulement d'une transaction réussie.



À 31 ans, le besoin d'apprendre, le goût du challenge m'ont poussé à partir faire un tour du monde d’un an.

Mes points forts sont ; l'écoute, la rigueur, une capacité de disponibilité, une dimension relationnelle prégnante, la curiosité, la persévérance.



Mes compétences :

Vente

Accueil