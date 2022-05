Romain GAUDRON

Actuellement responsable offres & innovations, j'ai en charge le management de la stratégie de l'offre modulaire, avec entre autre l'animation des responsables de Gammes.

Je développe des partenariats dans le but de répondre plus précisément aux besoins agences et clients, dans une logique d’agilité totale.

Je manage le pôle digital...

Le digital, au cœur de nos innovations !



Mes compétences :

Gestion de projets

Développement commercial

Autonome et responsable

Management

Sécurité des systèmes d'information

LMS

Conseil

E-Learning

Gestion des risques