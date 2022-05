Romain GEFFRIAUD

Titulaire d’un Brevet Technicien Supérieur Travaux Publics et fort de 4 années d’apprentissage en alternance au sein de l’entreprise Jean Lefebvre, je suis à la recherche d’un emploi en tant que chef de chantier afin d’évoluer dans le milieu professionnel.



Motivé, dynamique et sérieux, je souhaiterai mettre à profit ma formation théorique et pratique au sein d'une entreprise.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Management

Suivi de chantiers

B.T.P