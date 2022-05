Romain GELLER

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



- Expert auprès des Compagnies d’assurances depuis 2006.

- Responsable de la démarche commerciale et relationnelle auprès des assurés et des Compagnies.

- Gestion de sinistres Risques Spéciaux jusqu’à 50 M€ (Annulation/Report/Weather Day, Dommages, RC).

- Maîtrise des techniques de règlement des sinistres et des fondamentaux du Droit des assurances.

- Connaissance des contrats Risques Cinématographiques, Evénements, Bris de machines.

- 10 années d’expérience dans le secteur de la production audiovisuelle et événementielle.

- Membre actif de la Commission Supérieure Technique de l'Image et du Son (CST)

- Novembre 2008 / Participation à une table ronde organisée par la CST dans le cadre des "Journées Techniques de la CST" destinée aux professionnels de l'audiovisuel concernant la sécurisation des images liées à l'utilisation des nouveaux supports d'enregistrement

- Octobre 2009 / Animation d'une formation "Les matériels et les sinistres, de la prise de vue à la diffusion" destinée aux professionnels de l'assurance dans le cadre du Salon "SIEL - SATIS" Porte de Versailles



N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire ou mise en relation.



Mes compétences :

Audiovisuel

Assurances